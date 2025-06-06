證交所上市審議委員會 審議通過聯友金屬申請創新板上市案
臺灣證券交易所6月6日召開第847次「有價證券上市審議委員會」，審議聯友金屬（7610）科技股份有限公司初次申請創新板股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
聯友金屬科技股份有限公司相關基本資料：
公司名稱：聯友金屬科技股份有限公司
登記地址：屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段103號
申請上市資本額：新台幣3億4,663萬9千元
市值：新台幣14億5,588萬3千元
董事長及總經理：董事長顏文良、總經理吳永中
輔導上市承銷商：福邦證券
稅前純益：
2023年度：140萬元
2024年度：6,592萬3千元
2025年第1季虧損：2,511萬2千元
每股稅後盈餘：
2023年度：0.13元
2024年度：1.71元
2025年第1季虧損：0.53元
主要業務：從事二次硬質合金及二次鎢、鈷資源回收的金屬冶煉、製造、加工及銷售。
市場結構：2024年度內銷12.04%、外銷87.96%；2025年第1季外銷100%。
全體董事持股比率：董事9席，占36.52%。
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