緯軟營收／5月年增5.4% 續創同期新高

緯軟（4953）6日公告自結2025年5月合併營收8.90億元，續創同期新高，惟受新台幣升值影響，營收月減4.7%，年增5.4%。累計前5月之合併營收為44.65億元，年增8.5%，持續突破歷史高點。

此外，6月緯創軟體迎來33周年。自台灣出發，穩健深耕大陸、日本及美國市場，與客戶共創價值，累積深厚產業經驗與技術實力。延續去年推動的「ALL in AI」計畫，今年以「WITS 33 × AI = ∞」為願景，結合33年專業基礎與AI創新動能，啟動新一輪成長引擎。

緯軟指出，公司將持續秉持「穩健積極」的管理原則，強化核心能力、提升營運效率、加強風險管理，並前瞻布局未來，拓展新興市場，持續創造長期價值。