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騰雲股東會／通過股利案 以三大營運中心拓展國內外市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長梁基文與執行副總張婷婷是創業夫妻檔。王郁倫攝影 王郁倫
騰雲科技董事長梁基文與執行副總張婷婷是創業夫妻檔。王郁倫攝影 王郁倫

新零售全方位解決方案服務商騰雲（6870）科技6日召開股東會，通過2024年股利案，每股配發現金股息4.3元及股票股利0.2元，合計4.5元，完成董事會改選及新增女性獨立董事一名，共計4席董事及4席獨董。

騰雲去年營業獲利繳出亮眼成績，集團合併營收達6.68億元，年增24%；歸屬母公司淨利達1.15億元，年增42.4%，每股純益5.04元。對2025年的成長動能深具信心，第1季傳統淡季營收1.55億元，年增21%，也超越旺季表現，樂觀看待後續營收及獲利成長。

騰雲科技董事長梁基文表示，騰雲集團前十年具備產品競爭力及對場域運營的深刻理解。邁入第二個十年，將以過去積累的服務經驗及更多元的解決方案，讓商業場域主動為品牌業者加值賦能，包括透過邊緣運算裝置拓展服務場景、AI解決方案為服務加值，協助場域客戶提升消費者黏著度及滿意度。

2025年第1季海外營收約7,500萬元，占營收比48%，後續營運量能將投注具爆發性、高潛能的國際市場，持續拓展東南亞市場版圖及提升日本市場滲透率，目前騰雲以三個營運中心進行國際市場布局，包括台灣為總部，進行新產品開發及驗證場域；透過日本子公司開拓東北亞市場，協助海外代理商開拓及服務客戶、為日本計程車業者打造的電子乘車票券平台已經上線，後續會有更多金流解決方案落地；以及經由馬來西亞子公司拓展東南亞市場，並已轉虧為盈。

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