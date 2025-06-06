中菲行營收／5月23.3億元 年增6.7%

中菲行（5609）國際物流5月份集團營收23.3億元，較去年同期成長 6.7%，由於台幣兌換美金大幅升值，較去年同期平均匯率增加6.3%，5月份貨運量較去年同期成長將近三成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長也受到影響，同時相較於上個月的營業額，由於台幣兌換美金平均匯率增加7.4%，雖然貨運量較上個月成長將近一成，營業額仍然受到影響而減少8.1%。累計1月至5月集團營業額則為 118.58億元，較去年同期成長 23.9%。

5月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品需求旺盛，亞洲地區市場仍然繁忙，尤其是從中國大陸出發前往越南、新加坡、泰國、馬來西亞及臺灣的航線表現突出，運價得以維持。5月海運市場，由於美中之間暫時達成降低關稅的協議，美國買家開始恢復下單，亞洲出口因而增加，造成前往美國貨載的艙位緊張情況，運價因而有所支撐。

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢 的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果，同時中菲行亦積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。為了因應美國關稅複雜局勢 ，中菲行透過諮詢服務的提供，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。