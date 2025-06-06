橙的股東會／通過配發每股1.65元股利 連續四年配發率達八成以上

胎壓偵測器(TPMS)大廠橙的電子（4554）6日股東會承認、討論並通過2024年度營業報告書、決算表冊案、盈餘分配案等各項議案。

橙的2024年全年合併營收為新台幣4.06億元，年增11.16％，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯穩定成長，推升產能稼動率逐步攀升，加上認列台幣匯率貶值帶來的匯兌利益，創造2024年繳出三率三升表現，整體毛利率達45％，改寫歷年來新高水準，營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至8.8％、10.7％表現，稅後淨利4,355萬元，年增76.42％，EPS 1.87元，整體獲利刷新近9年來新高。

橙的股東會決議通過2024年盈餘分配案，配發每股1.65元股利，包括每股0.35元現金股利、每股1.3元股票股利，配發率高達88.24％，已連續四年股利配發率超過八成，2024年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別由前一年度的5.64％、4.30％提升至9.70％、6.88％。

展望2025年第2季，橙的看好隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，加上美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，未來接單表現有望持續隨著客戶需求高漲而保持良好水準，且台灣市場隨著法規要求所有小型轎車標配TPMS後，未配備TPMS的既有車主加裝需求於近期逐步升溫，新車普及標配TPMS也為未來零件更換需求奠定良好基礎，另一方面，橙的仍持續強化胎壓監測器於歐洲、美洲等售後服務市場的競爭優勢，並規劃建置B2B線上銷售平台與當地物流服務，預期在歐美地區能更擴大滿足當地大型連鎖通路門市的需求，有助於提高擴展銷售通路，奠定集團長期良好營運表現。