環保工程大廠崑鼎（6803）今日公布5月營收表現，受惠循環經濟領域的深耕與多角化布局效益顯現，單月營收8.72億元，月增23.5%，年增19.8%。

公司指出，除了既有業務的穩健執行外，今年新加入營運的嘉義市廠和台東廠也顯著貢獻營收。崑鼎強調，將持續透過鞏固能資源、水務及再生能源等核心業務，積極爭取國內外商機。

崑鼎表示，在業務布局方面，除了操作台灣與澳門共13座大型能資源中心，成功承攬嘉義綠能永續循環中心BOT案及台東縣能資源中心委託操作管理服務案等關鍵項目，新案加入挹注公司營運。

水務業務方面，崑鼎積極推動廢溶劑回收再製工業產品，展現其高值化技術能力。同時也參與新竹海水淡化廠的興建與操作維護專案，積極擴展水資源回收的範疇。

再生能源領域，崑鼎持續擴大太陽光電的開發規模，響應政府政策進軍儲能市場。

面對高科技廠的機電維護需求以及焚化廠的智能管理挑戰時，崑鼎憑藉其專業優勢，為客戶提供高效服務，看好多元化布局使營收來源更為穩固。

展望未來，崑鼎聚焦循環經濟的核心價值。在資源管理業務上，以國內市場的基礎，積極開拓海外版圖。再生能源業務方面將審慎且穩健地擴大在美國的投資開發。回收再利用業務也將延伸至高科技產業及海外市場。

崑鼎今年前五月累計營收37.89億元，較去年同期增長14.8%，續創同期歷史新高。