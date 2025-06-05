快訊

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

崑鼎營收／5月8.72億 月增23.5%、年增19.8%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

環保工程大廠崑鼎（6803）今日公布5月營收表現，受惠循環經濟領域的深耕與多角化布局效益顯現，單月營收8.72億元，月增23.5%，年增19.8%。

公司指出，除了既有業務的穩健執行外，今年新加入營運的嘉義市廠和台東廠也顯著貢獻營收。崑鼎強調，將持續透過鞏固能資源、水務及再生能源等核心業務，積極爭取國內外商機。

崑鼎表示，在業務布局方面，除了操作台灣與澳門共13座大型能資源中心，成功承攬嘉義綠能永續循環中心BOT案及台東縣能資源中心委託操作管理服務案等關鍵項目，新案加入挹注公司營運。

水務業務方面，崑鼎積極推動廢溶劑回收再製工業產品，展現其高值化技術能力。同時也參與新竹海水淡化廠的興建與操作維護專案，積極擴展水資源回收的範疇。

再生能源領域，崑鼎持續擴大太陽光電的開發規模，響應政府政策進軍儲能市場。

面對高科技廠的機電維護需求以及焚化廠的智能管理挑戰時，崑鼎憑藉其專業優勢，為客戶提供高效服務，看好多元化布局使營收來源更為穩固。

展望未來，崑鼎聚焦循環經濟的核心價值。在資源管理業務上，以國內市場的基礎，積極開拓海外版圖。再生能源業務方面將審慎且穩健地擴大在美國的投資開發。回收再利用業務也將延伸至高科技產業及海外市場。

崑鼎今年前五月累計營收37.89億元，較去年同期增長14.8%，續創同期歷史新高。

營收 布局 再生能源

延伸閱讀

影／首座「循環再設計中心」開幕 推動綠色創新與青創

新聞中的公民與社會／綠色和平告經濟部敗訴收場 看用電大戶條款法律爭議與政策成效

羅馬機場揭3大經營祕訣 致力藝術、減碳、自動通關

綠岩能源揪伴 強攻綠電交易

相關新聞

聯寶5月營收達4513萬元 連續三月改寫同期新高

聯寶今日公布5月合併營收達4,513萬元，年增4.79％，續創歷年同期新高。累計1月至5月合併營收為2.59億元，較去年...

耕興5月營收3.65億元 呈現雙減

耕興今日公告5月合併營收為3.65億元，月減2.4%、年減近4%％，主要係近期新台幣兌換美元大幅升值，影響營收表現。累計...

竹陞科技營收／5月6,031萬元 月增9.5%、年增84.9%

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）5日公告今年5月營收6,031萬元，較上月增加9.5%，交出連續12個月營收正...

博瑞達應材股東會／看好輪胎、膠黏劑等維持穩健成長

展碁國際（6776）旗下子公司博瑞達應材（6972）5日召開股東會，2024年度營運表現亮眼，全年合併營收達60.7億元...

信紘科股東會／每股配發8.55元現金股利

信紘科（6667）5日舉行2025年股東常會，由董事長簡士堡主持，會中承認並通過2024年度營業報告書及財務報表、盈餘分...

萬達寵物股東會／鎖定四大動能 數位營收年增115%

萬達寵物（6968）5日召開股東會，萬達寵物表示，2025年將持續鎖定四大升級動能：門市拓展、數位轉型、商品營運優化與服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。