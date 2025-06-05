大宇資股東會／凃俊光續任董座 今年營收拚增五成
遊戲研發商大宇資（6111）5日召開股東會，改選董事，原任董事長凃俊光續任董座。凃俊光表示，集團今年業內外營運逐漸上正軌，預料全年營收有望看增五成，來到75億元，獲利期盼較去年成長。
針對市場布局，大宇資預計今年下半年發行三款手機遊戲，分別在8、9、10月陸續上市，藉此擴大遊戲本業的營收成長動能。凃俊光表示，雖然上半年遊戲本業表現略低於預期，但下半年將急起直追，期盼新產品能獲得市場青睞。
餐飲業方面，大宇資入主筑前屋母公司，目前已成為集團旗下小金雞。凃俊光指出，併購餐飲業是以盈利為考量，併購能對公司產生營收與獲利貢獻，目標是進一步擴大規模。
大宇資上月又再度宣布投資日本聯誼相席屋居酒屋集團，預估下半年完成交割，每年約可貢獻25至28億日圓營收，餐飲相關事業可占整體大宇資集團約一成營收。
大宇資目前旗下擁有許多轉投資公司，包括合正、紅陽、安瑞-KY、全達等；其中，合正日前已宣布擴產，預估明年將產能全開，營運可期，而紅陽則估下半年登錄興櫃、推動IPO，安瑞-KY與全達業績則持穩向上。
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