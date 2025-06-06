環宇2025年下半年營運向上

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開股東會，董事長黃大倫指出，在AI應用加持下，矽光市場需求日益強勁，公司預期矽光產品將在第4季量產出貨，下半年營運將優於上半年。

黃大倫表示，公司在產品策略方面，RF部分會以追求高毛利率產品為主，同時盡量把產能挪移給矽光產品使用，目前公司在PD方面主要是出貨100G為主，且最新的光通訊模組1.6T也可以用16個100G應用出貨，成為公司優勢之一。

環宇今年前四月累計營收6.18億元，年增20.2%。展望未來，黃大倫坦言，地緣政治持續緊張，貿易保護主義逐漸擴大，確實為全球總體經濟帶來許多不確定性，所幸高速運算與AI等科技應用需求大幅提升，挹注矽光產品出貨動能，也為公司帶來新契機。

黃大倫在股東會上也向小股東喊話，希望對公司有信心，目前股價有點委屈，但後續產能陸續開出，矽光產品出貨動能將日益增強。