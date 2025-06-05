益張股東會／通過配發5元股息 陳新約獲選續任董事長
全球商用置物設備大廠益張（8342）去年每股稅後純益7.64元，獲利創歷史新高，股東常會5日通過配發5元現金股利，配發率65.4%，以今天收盤價81.9元計算，現金殖利率6.1%；會中並完成董事全面改選，陳新約獲選續任董事長。
陳新約表示，去年在益張團隊的努力，以及外部有利條件因素下，創造歷史新高的獲利及毛利率，代表益張公司發展策略往正確的方向前進，尤其在醫療照護及倉儲物流應用領域的高附加價值產品，有取得重要性的成果。
展望今年，雖然有美國對等關稅、新台幣匯率波動等外部動盪的不利因素，但憑藉益張團隊近十年來的經營成效，有信心可以面對眾多的挑戰。
陳新約也表示，近期在美國鋼鋁關稅的議題上，益張都會與客戶努力共同解決相關問題，截至目前為上，在醫療照護及倉儲物流應用領域這二類產品，上半年銷售也都有機會比去年同期增長，益張後續仍會持續觀察美國關稅政策實施的影響性。
至於在新台幣匯率升值方面，益張已在新台幣大幅升值前，處分大部分美元現金部位資產，未來也會持續關注匯率變化，將新台幣升值衝擊影響降至最低。
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