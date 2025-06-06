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益張強攻高價值產品

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球商用置物設備大廠益張（8342）去年每股純益7.64元，獲利創歷史新高，股東常會昨（5）日通過配發5元現金股利，配發率65.4%，以昨天收盤價81.9元計算，現金殖利率6.1%；會中並完成董事改選，董事長陳新約獲選續任。

陳新約表示，去年創造歷史新高的獲利及毛利率，代表公司發展策略往正確方向前進，尤其在醫療照護及倉儲物流應用領域的高附加價值產品，更是取得重要性的成果。展望今年，雖然有美國對等關稅、新台幣匯率波動等外部動盪不利因素，但益張有信心面對挑戰。

陳新約表示，近期在美國鋼鋁關稅的議題上，益張都會與客戶努力共同解決相關問題，截至目前為止，在醫療照護及倉儲物流應用領域的二類產品，上半年銷售都有機會比去年同期增長，公司會持續觀察美國關稅政策實施的影響性。

至於匯率方面，益張已在新台幣大幅升值前處分大部分美元現金部位資產，未來會持續關注匯率變化，將升值衝擊影響降至最低。

益張 新台幣 台幣匯率

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