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是方5月營收月增25% AI 大客戶進駐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

受惠AI大客戶進駐，是方電訊（6561）昨（5）日公布5月營收4.46億元，年增56.4%，月增25.8%。是方表示，5月客戶進駐，新增一次性營業收入，6月可能回到正常水準。累計前五月營收為17.54億元，年增23.66%，也創同期新高。

是方聯雲智能資料中心是目前台灣少數符合AI散熱及載重需求的資料中心，是全台灣最貴的AIDC機房，單價大約貴兩成，仍吸引國內外AI及雲端服務供應商（CSP）客戶進駐，以機櫃及電力單位單價計算，推升是方營收緩步向上。

是方營收年增率都維持在高個位數水準，去年聯雲智能資料中心加入，客戶進駐，營收年增率提升到二至四成水準，是方5月營收年增率首見56.4%水準，超乎過往水準。

是方總經理劉耀元指出，5月營收受惠多家新客戶進駐，以及協助客戶進駐機房的客製化設備服務，帶入一次性營收，加上開始收取月租費，單月營收跳升，6月營收預估回到一般年增標準。

劉耀元指出，聯雲智能資料中心不管是電力、載重、散熱都是台灣最頂規的AIDC，且位於內湖蛋黃區，至少在2026年底前，少有競爭對手可提供類似規格。

營收 AI

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