中菲行五策略熱轉營運

中菲行（5609）昨（5）日召開股東會，執行長施振昇表示，未來將推出五大策略，成為帶動營收、獲利成長的新動能，包括穩健掌握關稅複雜局勢、善用AI推動數位轉型、推動數位行銷推廣高附加價值服務、策略性拓展區域市場，以及亞太地區策略發揮在地專業。

股東會通過配發現金股利5.2元，配發率76%。 展望未來 ，施振昇強調，中菲行業務穩健成長，提供客戶深入、諮詢式的合作關係，全球企業需要不僅是貨運代理，而是能在複雜局勢中協助調整、轉型與成長的物流合作夥伴。

施振昇表示， 中菲行定位為「最具有競爭力的國際物流服務公司」，未來發展方向訂出五大策略。

首先，因應全球經濟變局，掌握關稅複雜局勢提供諮詢服務，推出「美國貿易合規諮詢服務」，幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，協助管理與貿易相關的風險並節省成本。

第二，善用AI推動數位轉型，運用AI驅動轉型，提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。藉由自動化文件與報關流程，預計三年內作業效率提升30%至50%。

第三策略性拓展區域市場，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立超過150個實體通路，130個在亞太地區，公司物流網路遍及全球64個國家、超過300個營運據點。同時積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。

第四是推動數位行銷推廣高附加價值服務，採用360度整合行銷策略，依據需求提供客製化解決方案；在「中國+1」及美國貿易緊張局勢等挑戰上，特別是在工廠搬遷、倉庫選址、保稅區倉儲、報關服務與貿易合規等領域，吸引更多潛在客戶的關注。

第五是亞太地區策略發揮在地專業實現成長動能 ，中菲行持續成長根植於亞太地區的戰略布局，該區域在全球貿易流向及產地外移浪潮中扮演重要角色，隨著愈來愈多企業在中國+1策略下將生產拓展到中國大陸以外的地區。