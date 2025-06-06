LED磊晶廠泰谷（3339）半導體轉型策略有成，與新加坡Sunlune公司建立戰略合作關係，搶攻高成長的AI運算與加密晶片市場，為泰谷營運注入新動能。法人看好，泰谷開始從傳統LED業務跨足先進半導體製造，有望帶動業績成長。

泰谷表示，地緣政治影響，出現轉單效應，也帶動公司新業務契機。泰谷與Sunlune的合作聚焦於高效能AI運算晶片，以及新世代以太幣加密晶片的共同開發。Sunlune已在以太坊區塊鏈及ASIC設計的領導地位與技術，為泰谷進軍AI晶片市場提供關鍵支援。

泰谷表示，這些前瞻晶片預計年底在台灣投片，運用台灣本土半導體供應鏈，強化在地產業連結。策略結盟的技術亮點是導入先進Hybrid Bonding技術，建構獨特的3D DRAM堆疊架構，能提升晶片的記憶體效能與資料處理效率，為AI運算和加密應用提供強大助力。

在AI晶片部分，雙方將開發以Transformer架構為核心的晶片，此設計優勢在運算密度與能源使用效率，尤其適合AI推理和邊緣運算等日益普及的應用場景。隨著AI模型規模持續擴大，對高效能推理晶片的需求呈爆炸性增長，泰谷與Sunlune也攜手搶進市場。

泰谷去年起積極調整企業策略，新設IC設計子公司，推出光通訊元件產品，加入由台積電、日月光等領導廠商發起的矽光子聯盟，近期積極延攬研發人才，著重材料與耗材相關產品的研發與整合。

法人指出，與Sunlune策略聯盟有助其在AI與加密晶片市場取得競爭優勢，為未來營運帶來顯著成長潛力。