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耕興營收／5月年減逾3% 新台幣升值影響 FCC 檢測看增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

耕興（6146）於今日公告2025年5月合併營收新台幣3.65億元，較去年同期減少3.95％，公司說明，主要係近期新台幣兌換美元大幅升值，影響營收表現。累計2025年1至5月合併營收為新台幣18.6億元，較去年同期減少2.34％。

耕興表示，美國聯邦通訊委員會（FCC）5/22 通過投票管制大陸及被認定對美國國家安全構成風險的國家的實驗室製作FCC報告，項目包括智能手機、攝影機和電腦等相關進口美國的電子設備。FCC表示，這類電子設備目前約有75％在大陸境內實驗室測試，6月份將公告列管清單。後續是否擴大限制大陸的實驗室核發FCC測試報告，將蒐集各界意見，預估今年第3季前制定政策公告實施。大陸電子產品FCC檢測訂單，或將轉移到台灣檢測及核發報告。

美國 營收 新台幣

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