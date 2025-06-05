耕興營收／5月3.65億元 轉單契機可望挹注下半年動能

檢測與驗證服務廠商耕興（6146）5日公告5月合併營收為3.65億元，月減2.4%、年減3.95%，主因近期新台幣兌美元升值影響營收換算。累計1至5月合併營收為18.6億元，較去年同期減少2.34%。

耕興指出，美國聯邦通訊委員會（FCC）已於5月22日通過草案，限制中國大陸及其他具國安風險國家實驗室核發FCC測試報告，涵蓋智慧手機、攝影機與電腦等輸美電子設備。由於目前約75%的相關產品在中國大陸境內實驗室進行測試，政策預計將於第3季前正式公告實施。市場預期，後續檢測需求有望轉向台灣，有助於提升本地檢測實驗室的國際能見度。

今日耕興股價收在173元，下跌5元，跌幅2.81%。市場人士指出，若FCC政策如期實施，部分中國大陸實驗室訂單可能轉向台灣，耕興憑藉多年累積的技術與國際認證能力，有望承接轉單效益，帶動中長期營運動能。