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M31營收／5月月增二成 今年要力拚增長雙位數百分比

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）於5日公布5月業績，月增約二成。

M31的5月合併營收為1.55億元，月增20.7％、年增10.1％，累計前五月合併營收為7.19億元，年增15％。

M31去年業績衰退，今年要力拚增長雙位數百分比。該公司今年至今的業績動能，主要來源是與台系及韓系晶圓代工廠的合作；至於IC設計客戶端，則視先進製程案件的合作進度而定。

M31首季權利金收入表現較去年同期倍增，法人評估，該公司今年的授權金與權利金收入，應當都有機會成長。

M31先前提到，本季晶圓廠客戶對於IP的需求優於預期，且3奈米以下製程高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，預期上半年營運表現應可延續穩健成長動能。

營收 晶圓廠 晶圓代工廠

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