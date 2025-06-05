聯寶5月營收達4513萬元 連續三月改寫同期新高

聯寶今日公布5月合併營收達4,513萬元，年增4.79％，續創歷年同期新高。累計1月至5月合併營收為2.59億元，較去年同期成長31.69％，同步刷新歷年同期新高記錄。

聯寶表示，旗下磁性元件業務仍保持年增成長力道，即使有部分訂單因應客戶需求提前出貨認列，惟受惠網通相關客戶持續拓展5G FWA、Wi-Fi 7及DOCSIS 4.0等技術規格升級，帶動磁性元件相關產品出貨表現，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，係聯寶單月合併營收已連續三月繳出歷年同期新高之關鍵。

聯寶仍致力深化磁性元件業務動能，憑藉協同歐美IC設計公司共同技術研發，即時掌握網通市場新興技術，並精進生產自動化效益，以保持市場競爭力。針對無線充電業務，受中美貿易政策不確定性影響，公司對美國市場將採取審慎策略，同時將發展重心轉向亞太及歐洲市場。也將持續擴大無線充電模組的市場發展，提供多樣化的功率輸出解決方案，並重點布局非消費型應用領域。目前模組已應用於醫療手持設備、穿戴式裝置、健身器材等領域；未來更將拓展至無人機、服務型機器人、物聯網（IoT）設備及工業設備等多元化應用場景，開拓業務新增長動能。