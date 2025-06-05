耕興5月營收3.65億元 呈現雙減
耕興今日公告5月合併營收為3.65億元，月減2.4%、年減近4%％，主要係近期新台幣兌換美元大幅升值，影響營收表現。累計1至5月合併營收為18.6億元，比去年同期減少2.3％。
耕興表示，美國聯邦通訊委員會（FCC）5月22日通過投票管制大陸及被認定對美國國家安全構成風險的國家的實驗室製作FCC報告，項目包括智能手機、攝影機和電腦等相關進口美國的電子設備。FCC表示，這類電子設備目前約有75％在大陸境內實驗室測試，6月將公告列管清單。後續是否擴大限制大陸的實驗室核發FCC測試報告，將蒐集各界意見，預估今年第3季前制定政策公告實施。大陸電子產品FCC檢測訂單，或將轉移到台灣檢測及核發報告。
耕興今日除息10.1元，收盤價173元，下跌5元，呈現貼息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言