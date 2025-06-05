是方營收／AI 大客戶進駐 5月創新高

受惠AI大客戶進駐，是方（6561）公布5月營收跳升至4.46億元，年增率達56.42%，月增率達25.8%。是方表示，5月新增一次性營業收入。

累計前5月是方營收為17.54億元，年增23.66%，也創歷史同期新高。

是方聯雲智能資料中心是目前台灣少數符合AI散熱及載重需求的資料中心，吸引國內外AI及雲端服務供應商（CSP）客戶進駐，也推升是方營收緩步向上。

不過是方5月營收成長幅度超過過往成長水準，是方總經理劉耀元指出，5月營收表現，主因除了新增不少客戶進駐，且因協助進駐AI機房的客戶進行客製化設備，所帶入的一次性營收，加上開始收取月租費開始，因此單月營收跳升，6月營收則可望回到一般性的年增趨勢。

除以聯雲機房持續搶攻AI商機，推升營收獲利成長，更將大力引進AI算力及AI應用服務，未來貢獻營收可期。

日前劉耀元表示，聯雲智能資料中心是目前台灣少數可以符合AI散熱及載重需求的資料中心，成功吸引更多雲端及 AI 服務業者之進駐，以機櫃及電力單位單價計算，聯雲機房是全台灣最貴的AIDC機房，單價大約貴兩成，但銷售表現還是非常好，關鍵就在於「規格」，不管是電力、載重、散熱都是台灣最頂規的AIDC，區域位置更是沒話說（位處內湖蛋黃區），至少在2026年底以前，少有競爭對手可以提供類似規格。

未來對於AIDC或算力需求，區分為大型CSP、全球算力調配、企業客戶，包含超大、大、中、小甚至是入門的需求，是方董事長邵泓嘉表示，是方提供的服務可以說是從大包到小，不僅IDC，還包含數據網路等整體解決方案。

劉耀元形容，大型CSP喜歡自己裝潢（自己設置、規劃），但是方也提供整體解決方案，讓客戶可以拎包入住。

是方今年除持續擴大IDC及雲端業務，更計畫引進AI算力及AI應用服務，豐富產品線，創造新營收，經營智慧健康產業鏈，強化健康雲APP服務，拓展健康促進管理市場。

劉耀元表示，是方也攜手AI算力業者合作，是方提供基礎建設及通路功能，搶搭全球算力需求，還可以搭受網路連線、資安及應用服務，而健康產品目前也攜手企業合作搶進健康中心等，不管是AI算力及應用服務貢獻營收都可期待。