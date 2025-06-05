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高技法說會／AI 伺服器旺 拚營運逐季增、全年挑戰百億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
圖為高技先前30周年慶，右為董事長張景山、左為高技財務長張秋雄。記者尹慧中／攝影
圖為高技先前30周年慶，右為董事長張景山、左為高技財務長張秋雄。記者尹慧中／攝影

PCB廠商高技（5439）5日召開線上法說會，高技總座李泰輝、財務長張秋雄出席，李泰輝提到，AI伺服器需求持續成長，今年首季整體伺服器營收占比已達到約35%，公司原先規畫擴充產能30%目標按進度，不過下半年擴充可望加速，使全年產能成長50%，並期許隨新產能開出營運逐季向上，以及期許後續挑戰百億元的年營收目標。

高技累計今年前四月累計營收為21.77億元，累計年增率73.1%。

高技提到，目前稼動率85%，動能來自伺服器成長大，去年全年稼動率75%上下，首季伺服器占比35%已居最大應用，其次網通30%、電工23%，其他車用。

李泰輝提到，今年原先預計擴充產能30%按進度，擴充主要針對特殊應用，下半年預計至明年前計畫產能增加達50%，整體使全年目標產能成長50%，因應客戶需求成長，目前看明年產能將再比今年增加約20%上下，實際仍看今年擴充進度而定。

李泰輝也提到，公司觀察今年底伺服器營收占比有機會達到50%以上，目前看來約6-7成，主要在台灣擴充。今年與明年產能皆已安排規畫。另外公司將人形機器人歸納在電工領域。

生產基地方面，財務長張秋雄也補充，先前已公告董事會同意在台灣廠房購置，目前辦理過戶階段，下半年整理若有需要會再適時增加資本支出。

海外布局上，李泰輝提到，泰國布局部分以車用、power產品為主，目前以辦公室倉庫支援當地需求，製造仍是台灣為主，台灣已擴充對應車用產品且可和其他產品線共用。

至於新品開發方面，李泰輝提到，小量開發低軌衛星產品本月開始小量出貨，占比不大，預期明年才會有較正向營收貢獻。

營收 布局 伺服器

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