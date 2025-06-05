支付產業25年老兵 經貿聯網11日登興櫃、參考價每股36元

資訊軟體系統商經貿聯網（7841）訂於6月11日以每股36元參考價登錄興櫃交易，主辦券商為凱基證券，並以產業類別「資訊服務業」加入資本市場。

經貿聯網董事長扈端華表示，自2000年4月1日成立以來，經貿聯網始終以打造最適合國內金融業者使用的系統產品為目標，並以領導支付創新（Leading Payment Innovation）為願景，致力於建構100% MIT的信用卡支付系統與周邊服務，為台灣銀行業提供完整解決方案。憑藉高品質的系統與專業服務，經貿聯網協助銀行客戶度過信用卡債風暴與金融危機，穩健成長至今，已成為全國最多銀行採用的信用卡發卡系統供應商，其系統產品與整合服務亦涵蓋整個支付生態圈的需求。

他強調，選擇在此時點進入資本市場，不僅象徵公司發展的重要里程碑，也期望在市場肯定下，經貿聯網能憑藉長期累積的軟體工程研發實力，結合AI技術，從專注支付領域進一步擴展至協助客戶數位轉型的資訊服務市場。

經貿聯網2024年全年營收達3.8億元，EPS為2.20元，2025年截至4月公司自結數營收達1.36億元，EPS為0.57元。

經貿聯網目前實收資本額為2.4億元，所提供的產品包含信用卡及Debit卡發卡系統、交易授權系統、收單帳務系統、刷卡機硬體銷售與維運服務、支付閘道平台、電子簽單系統及智慧數位流程管理系統等系統產品。

作為唯一專注於自行研發支付系統產品的資訊公司，經貿聯網除具有三個支付軟體之專利外，所有的產品線皆為自行研發，可為金融機構提供強大的數位韌性。

根據國際研究機構Gartner Research於2024年11月發布的預測報告指出，全球銀行及金融服務產業在2024年的整體IT投資將較2023年成長8%，達到7,240億美元。未來五年（至2028年）年均複合成長率（CAGR）預估為8.7%，市場規模有望突破1兆美元。

台灣市場方面，根據台灣金融服務業聯合總會統計，2023年國內金融機構投入金融科技的資金總額達290.7億元，預估2024年將顯著成長至373.28億元，顯示金融業對數位轉型與科技創新的投資態度日趨積極。 同時，生成式AI技術迅速發展，也將進一步推動金融業加速投入數位化轉型。

經貿聯網表示，以公司2025年第1季主要產品的營收比重來看，建置服務27％、擴增服務20%、維護服務15％、刷卡機/電腦周邊31%、維運銷貨收入7％，除主要受惠於金管會對金融業嚴格之要求及金融體系自身成長的動能外，也反應金融業對於資訊軟體及數位轉型的需求，從擴增服務至硬體設備的升級開始增加。

展望未來，扈端華表示，經貿聯網深耕支付市場25年，已成為國內支付資訊系統領域的領導廠商，憑藉完善的專案執行能力與高度成功率，建立了穩固的口碑與信任基礎，形成強大的市場競爭優勢。觀察到國內金融業的資訊系統多數老舊，面臨更新換代與數位轉型迫切需求，公司已著手拓展業務版圖，邁向數位轉型整合服務領域。