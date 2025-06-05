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竹陞科技營收／5月6,031萬元 月增9.5%、年增84.9%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹陞科技董事長兼總經理方泰又。記者李珣瑛／攝影
竹陞科技董事長兼總經理方泰又。記者李珣瑛／攝影

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）5日公告今年5月營收6,031萬元，較上月增加9.5%，交出連續12個月營收正成長佳績，較去年同期的3,261萬元年增84.9%。累計今年前五個月營收2.63億元，年增88.2%，來到同期新高。

竹陞科技去年每股稅後淨利達6.03元，日前於股東常會中通過盈餘分配5元現金股利，除息交易日訂於6月13日，現金發放日為7月11日。竹陞科技因應營運規模持續成長，但現有廠房使用空間不足，且無擴充空間，已斥資3億3,962萬元購置位於台元科技園區旁廠房，做為未來營運擴充之用。

竹陞科技表示，近年來積極投入研發整合Agentic AI（代理人人工智慧）及Physical AI（實體人工智慧）於產品生態系中。根據年報揭露，去年營收中13.88%，是由第三大的新產品線GoVision所貢獻，顯示新產品的開發已經展現出綜效。展望未來，預期企業AI代理將成為AI工廠的核心驅動力，為各行各業帶來前所未有的智慧化與生產力提升。

營收 人工智慧 AI

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