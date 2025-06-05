信紘科股東會通過去年盈餘每股配息8.55元 現金殖利率4.3％

信紘科（6667）今日舉行2025年股東常會，會中承認並通過2024年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案及公司章程修訂等相關討論事項，並同步決議通過每股現金股利新台幣8.55元之盈餘分配案，配發率88.24％近 9成，依6月4日收盤價格199.5元計算，現金殖利率約4.3％，凸顯全體經營階層努力不懈，將整體營運成果資訊與全體股東共享。

信紘科今日股東會由董事長簡士堡主持，他表示，2024年營運寫下新里程碑，2024年全年合併營收突破36億元、達36.28億元，年增50.37％，主要受惠於來自半導體、面板、記憶體等高科技產業客戶持續穩定推進新廠擴建與新增產能計劃，加上台灣內需公共建設需求持續暢旺，不僅可見公司積極推動一站式(turnkey)的綠色製程建廠解決方案的服務力與廠務供應鏈之統包業務接單轉型，使去年稅後純益達4.36億元，較去年同期同步成長35.87%，每股純益達9.69元，2024年營收、獲利皆締造歷史新高，2024年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別由前一年度的22.10％、10.35％提升至25.67％、11.78％。他強調，信紘科經營團隊戮力深化公司治理，創造公司、員工與全體股東最大價值不遺餘力。