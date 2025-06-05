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博瑞達應材股東會／看好輪胎、膠黏劑等維持穩健成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
博瑞達應材5日召開股東會，左至右為財務長魏英傑、董事長林佳璋。博瑞達應材／提供
博瑞達應材5日召開股東會，左至右為財務長魏英傑、董事長林佳璋。博瑞達應材／提供

展碁國際（6776）旗下子公司博瑞達應材（6972）5日召開股東會，2024年度營運表現亮眼，全年合併營收達60.7億元，創下歷史新高，較去年同期成長24%。稅後淨利達5,857萬元，較去年同期大幅成長281%，每股稅後盈餘為2.55元，會中通過配發每股現金股利1.5元。

展望未來，面對全球經貿市場的不確定性，博瑞達預期在輪胎、膠黏劑及屋頂防水等民生剛性需求產業的業務仍維持穩健成長。同時，公司也積極投入道路與管線汰換等基礎建設相關產業，致力提升市場占有率；並靈活調整及擴大代理業務進而深化北美市場布局，擴大美國在地客戶基礎，提升北美原產地產品供應比例，穩健拓展全球市場版圖。

博瑞達持續放大與美國陶氏公司的合作，在亞洲積極發展彈性體與環保塑料業務，應用領域涵蓋鞋業、新能源車、電線電纜、AI數據中心與工業包裝等，藉此擴大東南亞布局，預期將為未來營運帶來顯著貢獻。今年，更進一步擴大與合成橡膠廠商的代理合作，並取得東南亞鞋業市場的獨家代理權。隨著運動鞋市場逐步回溫，預期將有助於推升整體業績表現。

博瑞達在天然橡膠領域擁有深厚經驗，已成功取得多家美國、台灣及中國大陸輪胎大廠訂單，業績持續成長。同時，積極參與歐盟零毀林（EUDR）等友善環境相關業務開發，與多家亞洲及歐洲輪胎品牌合作，並陸續取得進展，在永續供應鏈中扮演關鍵角色，展現公司在ESG環境面議題上的具體貢獻。

印度市場則為公司另一個長期重點開發區域之一，因應大環境下的關稅動盪，博瑞達成功開拓印度新商機，除協助中國大陸過剩產能轉銷印度市場，也將印度生產的材料輸出至美國，填補美國市場的缺口。公司憑藉綿密穩健的業務網絡與靈活應變能力，快速掌握市場先機，轉化為實質營收成果。

面對市場挑戰，博瑞達將持續深化產品技術與服務，強化核心能力與競爭優勢，隨著市場需求回溫與各項布局效益逐步顯現，穩步朝中長期發展目標邁進。

美國 印度

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