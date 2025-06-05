信紘科股東會／每股配發8.55元現金股利
信紘科（6667）5日舉行2025年股東常會，由董事長簡士堡主持，會中承認並通過2024年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案及公司章程修訂等相關討論事項，承認每股現金股利8.55元的盈餘分配案，配發率88.2%。展現經營階層持續努力，將營運成果資訊與股東共享。
信紘科去年營運寫下新里程碑，2024年全年合併營收突破36億元、達36.28億元，年增50.37％，主要受惠於來自半導體、面板、記憶體等高科技產業客戶持續穩定推進新廠擴建與新增產能計劃，加上台灣內需公共建設需求持續暢旺，不僅可見公司積極推動一站式（turnkey）的綠色製程建廠解決方案的服務力與廠務供應鏈統包業務接單轉型，推升稅後淨利達4.39億元，年增35.9%，每股稅後盈餘達9.69元；2024年營收、獲利皆締造歷史新高。2024年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別由前一年度的22％、10.35％提升至25.67％、11.78％，營運成果傲人。
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