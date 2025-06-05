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亨泰光將成德國蔡司子公司 股價衝漲停

中央社／ 台北5日電
亨泰光4日宣布與德國蔡司集團簽署股份轉換契約。左起為亨泰光總經理吳怡璁、財務長葉珠吟。（亨泰光提供）中央社
亨泰光4日宣布與德國蔡司集團簽署股份轉換契約。左起為亨泰光總經理吳怡璁、財務長葉珠吟。（亨泰光提供）中央社

硬式隱形眼鏡製造商亨泰光宣布與德國蔡司集團全資子公司德國卡爾蔡司，簽署股份轉換契約，德國卡爾蔡司收購價為每股新台幣200元，以亨泰光4日收盤價159.5元計算，溢價約25.4%，亨泰光今天開盤以175元衝上漲停，漲停委買未成交張數逾6.3萬張。

亨泰光昨天召開重訊記者會宣布，經股東會決議並取得相關主管機關核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%持股的全資子公司。此交易預計將於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。

亨泰光總經理吳怡璁昨天指出，德國蔡司集團擁有超過180年歷史，擁有技術根基，此次交易建立於雙方高度互補的產品組合、技術實力與長期策略合作潛力之上。

而亨泰光專注於角膜塑型鏡等特殊視力矯正領域，未來雙方攜手擴大研發創新、製造品質與全球市場影響力。

蔡司 漲停 德國

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