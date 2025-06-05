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築間漲停背後藏利多 三大策略點燃成長動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間（7723）5日股價強勢攻上漲停，市場看好公司啟動三大策略。圖／築間提供
築間（7723）5日股價強勢攻上漲停，市場看好公司啟動三大策略。圖／築間提供

築間（7723）5日股價強勢攻上漲停，市場看好公司啟動三大策略，包括積極展店、新品牌布局及門市轉型，有望增添營運成長動能，加上餐飲業即將公告5月營收，因是母親節旺季，有望繳出佳績，激勵買盤積極進場。

築間指出，2025年將從三方面推進成長動能：其一，全年目標淨展店數達20至25家，延續國內外拓點腳步；其二，全年預計推出兩個全新品牌，皆以平價火鍋為主，搶攻大眾外食市場；其三，部分既有「築間火鍋」門市將轉型為輕享型業態，強化坪效與營運彈性。

市場看好，築間旗下品牌多元，過去幾年積極投入火鍋、燒肉雙主軸發展，產品線具備組合彈性，加上品牌辨識度高，帶動整體營收結構穩健。公司也看好外食市場趨勢，強調台灣家庭外食比重持續攀升，在雙薪家庭、少子化與快節奏生活型態影響下，火鍋與燒肉因具社交與共享特性，持續吸引消費者青睞。

海外布局方面，築間已於2024年插旗日本與香港，目前全球總店數逼近200家。展望未來，公司將持續深耕日本，同時有意拓展東南亞與美國市場，並依據各地消費結構與供應鏈狀況調整品牌與品項。

其中，在日本市場方面，築間與當地食品集團長期合作，將透過結盟方式進一步深化品牌影響力；東南亞則計畫以品牌授權、代理合作等靈活模式搶進，攜手熟稔當地市場的業者共同發展。

築間去年面臨品牌調整期，使成長動能放緩，今年挾著穩定展店節奏與品牌創新能力，有望重拾成長動能。

火鍋 東南亞 日本

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