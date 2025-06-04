振躍第4季送件申請上櫃 今年挑戰伺服器滑軌占營收比重倍增至20%

精密滑軌大廠振躍精密（6705）受惠AI及半導體產業持續升溫，挹注伺服器滑軌相關產品業績明顯成長，今年占整體營收比重將挑戰倍增、上看20%。振躍表示，公司已訂第4季送件申請上櫃，預計最快明年第1季掛牌。

創立於1996年的振躍精密，主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，產品應用於辦公家具、居家空間與廚房空間的滑軌為主，近幾年並積極切入伺服器、雲端與工業應用領域。

振躍去年辦公、家居與廚具空間滑軌占整體營收的比重約89%，伺服器、雲端與工業應用滑軌占6%，其他應用占5%；值得注意的是，伺服器、雲端與工業應用滑軌今年第1季占整體營收比重已來到10%，全年將挑戰15%至20%。

振躍股東常會日前全面改選董事，此次新增一席董事及一席獨董，分別為家登（3680）董事長邱銘乾及兼任寬魚國際（6101）獨董的楊裕明。

振躍表示，邱銘乾擁有豐富的半導體產業與伺服器領域實作經驗，加上與台積電（2330）深厚的夥伴關係，將有助於振躍在伺服器滑軌市場的拓展。

至於曾任職櫃買中心的楊裕明，擁有深厚商業經營管理背景，可望協助振躍提升財務透明度，強化公司治理效能，對公司推動上櫃有所助益。

振躍累計前四月合併營收1.15億元、年增9.3%，營收主要成長動能來自辦公OA滑軌新客戶，以及伺服器滑軌客戶出貨量皆成長放大所帶來的挹注，隨著時序進入下半年傳統旺季，配合營運規模擴大，潛在成長幅度備受期待。

振躍表示，近幾年積極布建專利地圖，目前在全球逾百項專利，在高階辦公家具滑軌領域，持續不斷進行產品創新及製程改良升級，另同步升級滑軌功能，為全球第一家將傳統互鎖滑軌與櫃鎖結合的滑軌廠。

在伺服器滑軌領域，振躍透過創新的產品與服務，提供客戶最佳的解決方案，符合環境化設計及滿足RoHS 2.0的環保法規要求，加上四項國際化環境驗證，讓公司成為全球最綠的滑軌製造商。