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綠岩能源揪伴 強攻綠電交易

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

興櫃再生能源系統廠綠岩能源（7833）昨（4）日宣布將與台達能源、川石能源合資成立益石能源，三方預計將整合太陽能電站開發、工程維運管理與綠電交易等專業能力，打造太陽能案場投資平台，深耕國內綠電交易市場。

益石能源致力投資具潛力的國內再生能源案場與政府標案，透過收購及自建模式，迅速擴增電站資產版圖；其中，綠岩能源將持股益石能源65%股權，居主導地位，台達能源持股約15%，川石能源則持股20%股權。

綠岩能源總經理賴明弘表示，益石能源首階段規劃目標容量為50MW，預估年發電量可達6,200萬度電，可提供企業穩定再生能源來源。益石能源也將鎖定企業購售電合約（CPPA），協助用電大戶與再生能源電廠建立長期合作機制。

太陽能 再生能源

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