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九暘衝刺乙太網晶片
聯發科集團旗下九暘（8040）昨（4）日召開股東會，董事長謝清江表示，九暘是聯發科集團在乙太網晶片的重要布局之一，並專注在在1G以下的FE（Fast Ethernet）乙太網晶片及PoE供電乙太網晶片領域，預計2027年會有初步成果、2029年會以更好成績回饋股東。
九暘是聯發科集團在乙太網晶片的重要布局之一，整體的乙太網晶片市場包括四個大區塊，用傳輸速度來區分有10G以上、10G到1G、以及1G以下，外加供電乙太網晶片。
聯發科投資的Aeonsemi以10G以上的產品線為主，達發和亞信聚焦在10G到1G之間，九暘主攻在1G以下的FE（Fast Ethernet）乙太網晶片以及PoE供電乙太網晶片的兩個領域，其中，PoE供電乙太網技術更橫跨三個不同速度領域。
謝清江看好，九暘這兩個系列晶片產品於2024年可服務市場規模總計約3億美元，未來隨著公司產品線持續擴充、升級與強化後，到2029年，九暘的產品可服務市場預估擴大到8億美元，超過乙太網晶片市場的平均成長率。
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