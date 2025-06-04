快訊

前立委陳歐珀涉貪「嫌疑重大恐串滅證」遭羈押 雙手上銬坐囚車影片曝光

餐飲人員禁找錢再碰食 食安新制可罰6萬到2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

慧智進軍癌症健檢市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

慧智基因（6615）昨（4）日召開股東常會，會中提出八大營運目標，包括強化客戶導向服務、多通路布局、數位轉型、跨集團合作、推動精準醫療、建立全面服務系統，並積極拓展泰國與日本等國際市場，朝成為亞太區領先的基因醫學實驗室邁進。

慧智基因股東會通過去年財報，去年營收雖然小幅下滑，但全年稅後純益卻大幅成長逾六成，反映出高技術門檻下的營運韌性。展望未來，慧智基因表示，將深化母胎兒醫學與癌症精準醫學雙核心技術，積極搶攻癌症健檢新市場，並拓展亞太布局。

慧智基因去年營收4.53億元，年減2.89%；惟受惠於營運效率提升與產品組合優化，稅後純益1,912萬元，年增60.43%，每股純益0.86元。

慧智基因目前已建立六大產品線，包括生殖醫學、產前-孕前、新生兒、癌症、精準用藥與罕見疾病等基因檢測服務。

股東會 癌症

延伸閱讀

全台首創！金門外籍看護學急救 成功救回兩命

才娶小10歲嬌妻夏宇童！孫協志驚傳恐罹糖尿病　婚後急減重6公斤控血糖

Volkswagen Taiwan推出夏季健檢方案！回廠享三大免費服務

SUBARU 感恩回饋季盛大登場！購車優惠、夏季健檢、賽道家庭日六月熱烈展開

相關新聞

九暘衝刺乙太網晶片

聯發科集團旗下九暘（8040）昨（4）日召開股東會，董事長謝清江表示，九暘是聯發科集團在乙太網晶片的重要布局之一，並專注...

綠岩能源揪伴 強攻綠電交易

興櫃再生能源系統廠綠岩能源（7833）昨（4）日宣布將與台達能源、川石能源合資成立益石能源，三方預計將整合太陽能電站開發...

萬泰科訂單 看到2026年底

【記者蕭君暉／台北報導】連接線材廠萬泰科（6190）昨（4）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，近期AI高速線需求不減反增，...

宏碁資訊2025年下半年展望佳

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉昨（4）日表示，2025年全球充滿許多的挑戰與機會，該公司聚焦三大面向，包含...

亞昕：房市沒永遠的雨天

亞昕（5213）昨（4）日召開股東會，董事長姚政岳主持，會中承認2024年財報，並通過配發現金股利1.27元、股票股利0...

慧智進軍癌症健檢市場

慧智基因（6615）昨（4）日召開股東常會，會中提出八大營運目標，包括強化客戶導向服務、多通路布局、數位轉型、跨集團合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。