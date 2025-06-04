安碁資訊營收／5月月增2.26% 資安技術獲泰國企業青睞

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）4日自結2025年5月營收為1.89億元，月增2.26%、年增10.87%；累計今年前五個月安碁資訊營收為8.91億元、年增14.6%。安碁資訊表示，為加速拓展海外市場，已在泰國設立業務辦公室，作為進軍東南亞區域的重要據點，近期在台北國際電腦展期間，多家泰國科技與產業代表主動來信表達合作意願，並安排交流參訪行程，期望進一步洽談SOC監控服務的合作可能。

隨著東南亞企業加速數位化，對資訊安全的重視與日俱增。安碁資訊為加速拓展海外市場，在泰國設立業務辦公室，作為進軍東南亞區域的重要據點，服務範圍涵蓋泰國、印尼、馬來西亞等地，提供SOC監控服務、滲透測試、日誌稽核與管理，以及EDR（端點偵測與回應）、MDR（偵測及應變代管服務） 等整合式資安防護服務，協助當地企業建構主動式防禦架構，強化營運防護韌性。

依據Mordor Intelligence研究報告顯示：泰國資安市場2025年規模約5.1億美元，預計2030年將接近10億美元，年複合成長率約14.1%。泰國資安市場隨著數位經濟快速成長與國際科技大廠的在地投資，政府積極推動資安法規的制定與實施，並與國際資安業者合作，展現強勁發展潛力，以及對資訊安全人才的培養，將是推動泰國資訊安全市場持續發展的關鍵因素。

安碁資訊在東南亞業務的布局，目前以泰國為核心市場，以醫療、製造、證券及台商等企業為主，已有多家醫療與製造企業導入安碁資訊多元資安解決方案，進行即時監控與營運韌性的強化防護。

近期在COMPUTEX台北國際電腦展期間，多家泰國科技與產業代表主動來信表達合作意願，並安排交流參訪行程，期望進一步洽談SOC監控服務的合作可能。同時，馬來西亞銀行業者也對DDoS防禦解決方案提出技術諮詢的需求，顯示安碁資訊在資安服務的專業技術與實務經驗，在東南亞區域市場逐步擴大，受到高度關注與肯定。

安碁資訊總經理吳乙南表示：根據泰國國家資訊安全局（NCSA ）的資料，僅有0.5% 的官員從事IT相關工作，專注於資訊安全的人才更為稀缺。資安人才缺口對資訊安全解決方案的有效實施影響甚鉅。為深化泰國在地的資安服務能量，安碁資訊持續強化在地化的技術服務支援，不僅符合泰國政府針對關鍵資訊基礎設施（Critical Information Infrastructure, CII）資安法規要求，更進一步協助醫療、能源、金融等CII單位，從基本的「合規導向」轉型升級至具前瞻性的「主動式防禦」策略，提升整體資安韌性。此外，安碁資訊亦規劃拓展泰國資訊安全教育訓練市場，攜手當地產業夥伴，推動資安人才在地化。

未來，安碁資訊將持續投入資源耕耘東南亞市場，結合台灣深厚的資安技術實力與多元產業服務經驗，積極拓展在地合作夥伴，期盼透過強化亞太區域的策略合作與技術交流，建置區域威脅情報共享平台，攜手在地與國際夥伴，打造區域聯防的資安防禦戰線。