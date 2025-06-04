光聯營收／5月1.7億元 月減1.7%、年增23.2%

光聯（5315）今年5月合併營收1.7億元，月減1.7%，年增23.2%。累計前五個月合併營收8.43億元，年增49.8%。光聯表示，繼站穩家電顯示器市場後，將朝展戶外型顯示應用，瞄準大型戶外廣告看板市場布局。

光聯去年稅後純益1.28億元，年增42.2%；每股稅後純益1.21元。光聯董事會2月21日決議擬配發1元現金股利，配息率達83.6%。光聯董事會月前再通過配息修正案，上調海股擬配發1.5元現金股利，這項超額配自讓配息率高達123.9%。

受惠於歐洲客戶去年第4季起展開較大尺寸調理機面板的拉貨潮，挹注中小尺寸面板廠光聯去年第4季營收及獲利均寫佳績。光聯表示，今年營收年增率超過五成，主要是因為出貨歐洲客戶採購的面板尺寸由6.8吋放大至11.1吋，推升出貨及業績較去年同期大幅成長。

光聯指出，展望未來產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板/ 抬頭顯示器（HUD）等利基市場投入資源。