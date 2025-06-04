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意騰順利完成競價拍賣辦理承銷 開標結果出爐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

意騰-KY（7749）第一上市初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，意騰-KY辦理競價拍賣股數3,719仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於6月4日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果如下：

最低得標價格：404.44元

最高得標價格：680.00元

得標加權平均價格：435.79元

相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告 https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 股票

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