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萬泰科股東會／AI高速線與SpaceX帶動 今年業績上看百億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬泰科董事長張銘烈。記者蕭君暉／攝影
萬泰科董事長張銘烈。記者蕭君暉／攝影

萬泰科（6190）4日舉行股東會，董事長張銘烈表示，自2025台北國際電腦展之後，AI高速線的需求不減反增，下半年訂單動能強勁，同時，受惠低軌衛星強烈需求，繼網路線之後，下半年將新增電源線，大量出貨至美國SpaceX，在雙箭頭帶領之下，今年業績上看100億元。

他說，AI高速線的訂單能見度已經看到明年底，明年AI相關營收將年增220%，帶動該公司整體業績年均複合成長兩成的目標不變。

張銘烈指出，已經獲得客戶認證的AI伺服器高速線材，7月從泰國廠量產，成為推升營收成長的主要動能，明年AI占整體營收將達到8%。同時，萬泰科在台灣、中國大陸、越南、泰國皆設有生產據點，可依需求靈活調配產能，具備供應鏈彈性能力。

在低軌衛星方面，他說，萬泰科一直是SpaceX的網路線主力供應商，今年新增電源線產品，包括AC與DC，下半年將大量出貨至美國的SpaceX，直接對應客戶需求。

全球首富馬斯克(Elon Musk)則在社交媒體X貼文表示，旗下太空探索企業SpaceX今年收入可以達到紀錄新高的155億美元。

產能方面，萬泰之前已啟動越南第1期工廠，第2期將於今年7、8月啟用，以因應強勁的拉貨動能，至於第3期擴產計畫正在規劃中，將視AI伺服器、高速線材等新應用的需求，來調整產能進度。另外，由於萬泰科在低軌衛星業務也有實質突破，AC電源線獲SpaceX採用並於台灣廠量產，下半年將大量出貨至美國。

美國方面，萬泰科總經理張程雅說，該公司規劃在洛杉磯設立新倉庫，規模為既有庫房的兩倍，具備簡易生產功能，但因美國製造成本過高，暫不考慮轉往美國生產，該公司輸美營收比重約35%，若原材料七成以上來自美國，可申請關稅豁免，未來將針對原料來源進行調整，該公司已取得2028年洛杉磯夏季奧運會的基礎建設生意機會。

馬斯克 萬泰科 美國 SpaceX AI

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