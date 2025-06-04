慧智股東會／提8大營運目標 聚焦癌症健檢新布局、國際接軌技術升級

慧智（6615）4日召開股東常會，會中提出八大營運目標，包括強化客戶導向服務、多通路布局、數位轉型、跨集團合作、推動精準醫療、建立全面服務系統，並積極拓展泰國與日本等國際市場，朝成為亞太區領先的基因醫學實驗室邁進。

慧智基因股東會通過去年財報，儘管營收小幅下滑，年度稅後淨利卻大幅成長逾六成，反映高技術門檻下的營運韌性。展望未來，慧智基因表示，將深化母胎兒醫學與癌症精準醫學雙核心技術，積極搶攻癌症健檢新市場，並拓展亞太布局。

慧智基因去年營業收入4.53億元，較前一年略減2.89%；惟受惠於營運效率提升與產品組合優化，稅後淨利達1,912萬元，較去年同期成長60.43%；每股稅後盈餘為0.86元。

慧智基因表示，將延續既有基因檢測服務布局，並在今年正式進軍癌症健檢市場，導入具國際醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）實證支持的ctDNA基因檢測技術。該技術透過抽血方式即可進行癌症早期偵測，有望實現「早期發現、早期治療」的醫療願景。初期將優先導入於集團旗下禾馨健康管理中心，結合遺傳諮詢與臨床資源，提供精準檢測與報告解讀。

慧智基因目前已建立六大產品線，包括：生殖醫學、產前-孕前、新生兒、癌症、精準用藥與罕見疾病等基因檢測服務，所有產品皆依據臨床需求開發，持續進行升級與整合，研發技術與國際接軌，維持亞洲領先地位。在檢測品質方面，公司堅持全數檢測作業由台灣團隊獨立完成，去年度並通過美國病理學會（CAP）、歐洲 EMQN、英國 GenQA 及台灣多項專業能力認證，確保實驗室運作品質與國際同步。