樂觀看待2025年營運表現 築間下半年將推新鍋物品牌搶市占

連鎖餐飲集團築間今（4）日舉行股東會，通過配發現金股利4元。董事長林楷傑表示，儘管餐飲業仍面臨人力短缺和通膨等挑戰，集團仍樂觀看待2025年營運表現，除持續加強原物料供應鏈管理及營運成本控管，也持續以「品牌聚落」模式，透過不同品牌間的互補效應，提高單一客源的交叉消費機會，同時降低市場變動的風險。

築間2024年營收達57.84億元，年增0.36%，穩步提升至新高，隨著集團積極調整品牌結構與展店策略，成功擴大市場版圖，全球門店總數逼近200家，品牌數量已拓展至13個，涵蓋中式、日式及韓式等多元用餐型態。

展望後市，築間表示，下半年將再推出第4個鍋物品牌，進一步強化鍋物市場的深度與廣度，同時，集團亦將優化品牌結構與菜單內容，提升單店業績表現，並專注打造品牌聚落，在特定區域集中設立多個品牌門店，發揮「聚集經濟」效益。未來，築間將透過強化資源整合與成本控管，穩步提升整體營運效益與獲利能力，為股東與顧客創造更高的價值。