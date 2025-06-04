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築間股東會／打造品牌聚落 下半年再推新鍋物品牌搶市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間4日召開股東會由董事長林楷傑主持。圖／築間提供
築間4日召開股東會由董事長林楷傑主持。圖／築間提供

築間（7723）4日召開股東會，董事長林楷傑表示，儘管餐飲業仍面臨人力短缺和通膨等挑戰，集團仍樂觀看待2025年營運表現，除持續加強原物料供應鏈管理及營運成本控管，也將持續以「品牌聚落」模式，透過不同品牌間的互補效應，提高單一客源的交叉消費機會，同時降低市場變動的風險，面對原物料波動與供應鏈壓力等挑戰時，將依然維持強勁的成長動能。

築間股東會承認去年財報與盈餘分派案，發放每股現金股利4元，分別於2024年9月13日與2025年3月31日完成兩階段發放。築間2024年合併營收達57.84億元，年增0.36%，穩步提升至新高。隨著集團積極調整品牌結構與展店策略，成功擴大市場版圖，全球門店總數逼近200家，品牌數量已拓展至13個，涵蓋中式、日式及韓式等多元用餐型態。

築間旗下涵蓋品牌包括「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間酸菜魚」、「築間燒肉本命」、「朴庶韓國烤肉」等中高價位品牌，透過展店擴大市場版圖，並藉由翻桌率的提升，帶動整體營收穩健成長。

展望後市，築間將再推出第四個鍋物品牌，進一步強化鍋物市場的深度與廣度。同時，集團亦將優化品牌結構與菜單內容，提升單店業績表現，並專注打造品牌聚落，在特定區域集中設立多個品牌門店，發揮「聚集經濟」效益。

餐飲業 股東會 營收

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