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埃爾思科技 6月6日登錄創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，埃爾思科技股份有限公司（7677）產業類別為電子科技，將於6月6日登錄創櫃板。
埃爾思公司深耕單原子離子源之場發射技術及從事奈米探針研發、製造及銷售。該公司以單原子針技術為核心，可應用於聚焦離子束系統（FIB），具有將光源尺寸由常見的50奈米縮小至0.3奈米的潛力，有望滿足未來埃米級先進半導體製程的精密檢測需求，目前已運用其技術生產奈米探針打入半導體產業客戶供應鏈。
該公司研發中之單原子針模組（GFIS-FIB），具有提升客戶端現有檢測機檯效率，其以目前銷售奈米探針半導體產業客戶為目標客群，將來有望降低客戶資本支出及達到國產進口替代檢測設備之效益。
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