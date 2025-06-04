快訊

李在明正式就任！今晨5點21分接掌南韓總統職權 已提名金民錫為國務總理

梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

格斯瞄準鋰電池新技術

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

格斯科技*（6940）近期宣布攜手美國加州新創電池公司Tyfast Energy Corp.建立戰略合作夥伴關係，聯手開發新一代高效釩（Vanadium）鋰離子電池技術。

未來視雙方技術合作開發進度，透過格斯技術轉移業務模式，雙方評估計劃於北美建立高性能釩電池大規模生產基地，建立區域供應鏈。

格斯策略長暨發言人許志帆表示，與Tyfast合作能加速推動兼具速度與安全性的先進電池技術開發。合作聚焦於開發以鋰釩氧化物（LVO）為負極材料的創新電池，可望大幅提升充電速度與循環壽命，並提供適用於重工業、礦業與大型運輸車輛等高負載場景的解決方案。

根據Tyfast內部實測數據顯示，該新技術之突破可實現十倍於傳統鋰電池的充電速度，並完成10分鐘內快速充電，同時具備高達10,000次的充放電壽命與200Wh/kg的能量密度。

格斯為台灣電池芯及模組新創公司，為國內唯一具備高門檻之鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元（NCM811）電池技術領先地位，2024年完成GWh等級軟包鋰電池芯超級工廠，並進入量產，打造100％台灣電池製造生產。

格斯表示，瞄準電動巴士、資料中心應用、家庭和工業儲能系統、無人載具、軍工應用等利基型領域應用，獲日本、新加坡、澳洲等國內外一線客戶青睞並結盟合作。

延伸閱讀

用中國坦克碾壓！吉利銀河 E5「神盾金磚電池」不燃不爆更安全

充電自行車深夜起火燒死樓上3住戶 女車主、房東均判刑

男子生日派對當眾揭發妻偷吃！一招收回婚戒 攤牌影片瘋傳引爆熱議

疑釀陽明山火燒山 國研院拆除全台空品感測器鋰電池

相關新聞

亞泰5月營收月減0.1% 信邦5月合併營收月減0.5%

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（3）日公布5月營收3.29億元，月減0.1%，年減12%。亞泰原預期，本季...

友輝進軍被動元件市場

友輝 （4933） 總經理辛隆賓昨（3）日表示，友輝積極優化產品組合，提升高附加價值產品出貨比重。量子點膜已量產出貨面板...

格斯瞄準鋰電池新技術

格斯科技*（6940）近期宣布攜手美國加州新創電池公司Tyfast Energy Corp.建立戰略合作夥伴關係，聯手開...

宸曜樂觀第2季

工業電腦廠宸曜（6922）昨（3）日召開法說會，展望後市，宸曜看好第2季營運有望延續首季強勁動能，董事長高明和表示，預期...

寬宏 今年營運拚新高

寬宏（6596）董事長林建寰指出，今年預計規劃40~50個展演節目，加上江蕙演唱會、音樂劇《悲慘世界》首度來台演出等大型...

六角加速拓展海外版圖

六角（2732）董事長王耀輝昨（3）日表示，美國新關稅政策影響下，通貨膨脹將升溫，進而影響消費者的購買力，不過，旗下Ch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。