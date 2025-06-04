六角加速拓展海外版圖
六角（2732）董事長王耀輝昨（3）日表示，美國新關稅政策影響下，通貨膨脹將升溫，進而影響消費者的購買力，不過，旗下Chatime已簽約加盟店約近50家，美國市場處於營運調整期，將漸入佳境。
六角昨日召開股東會，並完成董事改選，由王耀輝續任董事長。王耀輝指出，國內市場方面，六角今年初併購「翰林茶館」後也將拓展該品牌門市。
六角董事全面改選，包括董事三席與獨立董事四席。其中，王耀輝與亨泰國際代表人王麗玉續任董事，寬容投資代表人改派林子恒，獨立董事方面，除王廷升續任，包括王文聰、黃振元、朱財寶為新任。
六角表示，疫後台灣餐飲剛需成熟，將憑藉多品牌布局展店策略，逐步提高台灣餐飲市場市佔率，除了既有品牌持續展店，今年初六角併購「翰林茶館」已於3月正式貢獻業績，今年預計新增3-5家新展店。集團受益於台灣市場的內需提升，旗下品牌直營門市營業額是今年營運主要動能。
海外市場方面，「Chatime日出茶太」目前全球超過1,400家門市，今年仍以東南亞、UAE、歐洲等市場為主要發展區域，積極擴大市佔率。
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