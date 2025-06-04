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寬宏 今年營運拚新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

寬宏（6596）董事長林建寰指出，今年預計規劃40~50個展演節目，加上江蕙演唱會、音樂劇《悲慘世界》首度來台演出等大型展演挹注，全年營運可望挑戰新高。

寬宏昨（3）日召開股東會，由董事長林建寰主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利7元。

寬宏昨日股東會也完成董事改選，其中一名獨董陳玉華因任期屆滿，改由陳冠甫為新獨董，資歷為喜歡唱片股份有限公司音樂總監，其餘董事與獨董則沒有變化。寬宏股東會後召開董事會推選新任董事長，仍由林建寰續任。

寬宏去年受惠各節目賣座良好，2024年稅後純益2.08億元，年增16.12%，每股稅後純益（EPS）6.27元，獲利創近五年新高、歷史次高紀錄。

展望今年，寬宏表示，持續瞄準內需市場，據行政院主計處資訊，AI技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上國內在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能；而國內就業市場穩健，薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續，可望維繫消費成長動能。

展演活動方面，寬宏表示，今年仍持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動。今年營運兩大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與《悲慘世界》紀念版音樂會首度來台。江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7、8月，《悲慘世界》音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6、7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會二場；另，第3季、第4季仍有更多展演活動等待公布與售票。

董事長 股東會

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