快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝李在明領先 可望當選

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

寬宏股東會／通過配發每股現金股利7元 今年營運可望挑戰新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

寬宏藝術 （6596）3日召開股東會，由董事長林建寰主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利7元，寬宏指出，今年預計規劃40~50 個展演節目，加上江蕙演唱會、音樂劇《悲慘世界》首度來台演出等大型展演挹注，全年營運可望挑戰新高。

另，寬宏今日股東會全面改選董事及獨立董事，董事長由林建寰續任，其中一名獨董陳玉華因任期屆滿，改由陳冠甫為新獨董，資歷為喜歡唱片股份有限公司音樂總監，其餘董事與獨董則沒有變化。

寬宏去年受惠各節目賣座良好，2024年稅後純益2.08億元，年增16.12%，每股稅後純益（EPS）6.27元，獲利創近五年新高、歷史次高紀錄。

展望今年，寬宏表示，持續瞄準內需市場，據行政院主計處資訊，AI技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上國內在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能；而國內就業市場穩健，薪資持續成⾧，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續，可望維繫消費成⾧動能。

展演活動方面，寬宏表示，今年仍持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動。今年營運兩大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與《悲慘世界》紀念版音樂會首度來台。江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7、8月，《悲慘世界》音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6、7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會2場；另，第3季、第4季仍有更多展演活動等待公布與售票。

股東會 現金股利 寬宏藝術

延伸閱讀

「進擊的巨人」音樂會進攻小巨蛋！同步播動畫隨時噴淚

時尚好難懂？Doja Cat 演唱會「披爆炸海草裝」登場 被虧「像杜拜巧克力」網笑翻：這畫面回不去了

走不出喪女之痛！白冰冰曝S媽現況「哭也哭不出來」

蕭煌奇演唱會沒唱完台上突然打了起來 全場傻爆眼激鬥畫面流出！

相關新聞

三年躍升售電龍頭 「綠電交易所」天能綠電80元登錄興櫃

堪稱「綠電交易所」的天能綠電憑藉創新媒合模式穩坐國內綠電售電業龍頭，即將於6月10日以每股80元登錄興櫃。天能綠電今日舉...

美禁陸無人機 中光電利多

外媒報導，美國總統川普最快本周簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止新型的中國大陸製無人機在美銷售，加劇美中科技和貿易...

雷笛克拓展車用照明市場

雷笛克光學（5230）將於今（3）日舉行股東常會，董事長唐德龍在致股東報告書中指出，將持續深耕專業照明領域，並積極拓展車...

捷波年營收 將重返成長

工業電腦廠捷波（6161）總經理林建宏表示，隨全球景氣逐步復甦及AI需求大開助攻，本季業績將優於上季，全年營收有望重返成...

駿吉接單熱 獲利向上

槍釘廠駿吉-KY（1591）昨（2）日表示，受惠於第2季進入旺季，訂單量較首季成長，預計獲利動能也將同步向上。駿吉-KY...

永信建5月營收大減八成

永信建（5508）昨（2）日公告5月營收達1.19億元，年減88.1%，月減25%，是近28個月低點；累計今年前五月營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。