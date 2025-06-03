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精測5月營收4.05億元、年增近八成 本季營運續成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。記者簡永祥／攝影
精測總經理黃水可。記者簡永祥／攝影

精測今日公布5月份營收報告，單月合併營收達 4.05億元，月增0.7％，年增達79.2％ ; 累計今年前五月合併營收達19.59億元，較去年同期成長74.5% 。精測表示，受惠於高效能運算 （HPC） 、智慧型手機晶片、網通高速及車載相關測試訂單帶動，今年第2季維持成長走勢。

精測表示，AI邊緣運算基礎建設正快速建置發展，其中關鍵運算晶片之外，通訊晶片、高速傳輸晶片及記憶體控制晶片之測試需求亦同步增溫，目前的市場發展反映在第2季的接單狀況上 ; 在5月份，相關之美系客戶接單暢旺，扮演測試接單主要成長動能 ; 在探針卡方面來自於智慧型手機晶片、車載暨高速傳輸相關晶片之測試需求挹注業績。

精測美系客戶接單暢旺，5月占總體營收比重顯著提升，但新台幣強勁升值，基於全球總體經濟的匯兌及關稅等系統性風險考量，維持4月30日線上營運說明會之財務報告匯率波動評估為「新台幣每升值1元，對本公司營收影響約2%」，目前匯兌影響雖低於營收成長率，但業外匯兌損失將難避免，為維持企業長期穩健發展，將善用避險工具，以積極有效降低曝險部位。

糧測預定於美西時間6月2日參加全球半導體探針卡技術展會SWTest Conference，將以「All In House X AI」為題展示出中華精測獨步全球之All In House商業模式已成功數位升級至AI級別的運作成效，提供給HPC客戶更多元完整的高可靠度測試介面製造服務。

營收 控制晶片 中華精測

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