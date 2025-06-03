三年躍升售電龍頭 「綠電交易所」天能綠電80元登錄興櫃

堪稱「綠電交易所」的天能綠電憑藉創新媒合模式穩坐國內綠電售電業龍頭，即將於6月10日以每股80元登錄興櫃。天能綠電今日舉辦興櫃掛牌前業績發表會，由總經理唐亞聖率領團隊揭示營運成果與未來戰略布局，揭開進軍資本市場序幕。

唐亞聖並上調天能綠電綠電轉供度數由3.3億度，上調至4.3億度，法人推算今年營收將比去年翻倍，突破20億元，整體獲利同步看俏。

天能綠電為雲豹能源旗下售電子公司，也是集團首家叩關資本市場的小金雞。興櫃前業績發表會由雲豹能源董事長暨天能綠電董事長廖福生出席致詞，雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒及永續長暨發言人張建偉亦到場。

天能綠電於2021年成立，致力打造台灣最具整合力與彈性化的綠電供需媒合平台，與多家國內知名企業建立長期合作關係，涵蓋高科技、金融、零售與交通運輸等關鍵產業，客戶包括全球半導體測試大廠日月光、國際記憶體大廠美光、電動機車龍頭Gogoro、以及玉山金控等，展現平台高度信賴與國際接軌實力。

趙書閔表示，由於天能綠電去年成績驚人，加上富威電力上市後，受到市場不錯評價，因而去年8、9月間決定加速推動天能綠電上市櫃作業。

天能綠電2024年全年營收達10.24億元，年增率高達338%，稅後淨利0.25億元，每股純益達5.57元。今年第1季營收為3.86億元，較去年同期增加70%，稅後純益達0.13億元，每股純益0.92元。

法人預估，儘管天能綠電資本額已由原本近5000萬元增至1.49億元，今年在營收倍增挹注下，全年獲利仍可維持與去年相近水準，賺逾半個股東，隨著公司預期明年綠電轉供度數再達到6.6億度，營收和獲利成長可期。

根據2025年第1季能源署售電月報統計，天能綠電以7,285萬度的交易量穩居國內民營售電業第一，轉供據點超過500處。唐亞聖也宣布，今年天能綠電轉供度數為3.3億度，配合客戶提前供電需求，預估2025年轉供度數上調至4.3億度，增幅逾30%。