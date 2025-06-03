雲豹能源小金雞展翅 天能綠電今年營收翻倍成長

太陽能系統廠雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電（7842）3日舉辦興櫃前媒體茶敘，該公司預計6月10日以每股80元登錄興櫃，並在年底提出上櫃申請，力拚明年上半年興櫃轉上櫃。

天能綠電成立於2021年，為雲豹能源旗下售電子公司，雲豹能源持股80.09%，為第一大股東，天能綠電去年營收10.23億元，年增338%，每股純益5.57元，年增328%，業績表現亮眼。

根據能源署月報統計，今年首季天能綠電以7, 285萬度的交易量穩居國內民營售電夜第一，轉供據點超過500處，成為台灣綠電交易王。展望今年，天能綠電總經理唐亞聖指出，公司原先預估今年綠電轉供度約3.3億度，但配合客戶提前供電需求，因此上調至4.3億度，增幅逾三成。

唐亞聖表示，從公司上調綠電轉供度數來看，顯示出企業對綠電的需求不僅有增無減，而且比預期還要多、還要大，而公司也將因此受惠，估計今年度總營收將上看20億元，較去年翻倍成長。

唐亞聖進一步指出，天能綠電僅用三年時間就登錄興櫃，並拿下國內售電業第一的成績，顯示出市場對於公司的營運模式與團隊實力相當肯定；從目前在手訂單估算，公司有信心今年在國內綠電市場持續穩坐市佔率第一的寶座，無論營收、獲利都會比去年大幅度成長。

此外，天能綠電預計10日正式登錄興櫃，近期增資後，資本額已從去年的4000多萬元，一口氣增加三倍至1.49億元，而雲豹能源則因應興櫃作業，日前已完成釋股，釋股利益將在第2季認列，明年轉上櫃後。