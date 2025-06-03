宸曜法說會／啟用新營運總部 第2季營收持續增長

強固嵌入式系統領導品牌宸曜（6922）3日召開法說會， 公布第1季合併營收約4.18億元，年增23.34%，稅後淨利約6,535萬元 ，年增13.63%，季毛利率42.74%。其中，每股盈餘（EPS）達2.55元，創下公司上櫃以來單季新高，展現宸曜穩健成長動能。展望後市，宸曜預期第2季營收將優於去年同期，主要市場需求持續成長。

宸曜科技副總經理藍林忠表示，本季成長主要受惠於去年Edge AI專案的延續訂單，應用涵蓋無人載具自主駕駛、智慧製造與智慧城市等場域；國防工業市場需求成長，也推動垂直市場應用電腦營收年增達103%。

此外，去年中國大陸市場的部分專案延後至本季出貨，進一步挹注營收表現。近期美國關稅影響使部分訂單提前出貨，初步評估對整體美國市場營收與策略影響有限。整體而言，宸曜科技整體營收來自穩定且可預期的長期合作訂單。

宸曜科技董事長高明和表示，隨著邊緣AI應用加速，宸曜持續看好具有高可靠性、高效能並兼備強固設計的邊緣AI平台發展潛力，將持續深化與擴展產品布局。繼推出深受市場青睞的IP67強固型防水電腦後，進一步推出符合軍規認證並具備IP69K等級的新品。

在車載應用方面，除既有產品廣泛導入多種移動載具，亦已推出專為軌道交通設計的鐵道車載電腦。同時，宸曜也推出了全球首款搭載 NVIDIA Jetson Orin NX 或 Orin Nano 的 IP66 AI 觸控電腦，滿足邊緣AI應用的新興需求。

因應穩健成長需求，宸曜於新北市中和區自購廠房建置企業總部，即將於6月9日啟用入駐。該總部結合營運與研發機能，成為推動創新工業邊緣AI、實踐ESG永續理念與擴展全球市場布局的核心據點，加速在邊緣運算領域的長遠發展。

展望後市，宸曜預期第2季營收將優於去年同期，主要市場需求持續成長，並審慎樂觀看待來自自動駕駛、智慧交通及自動化等應用所帶動的工業電腦需求。面對國際局勢與美國關稅變動，公司將密切關注政策動向，靈活調整策略，並持續強化美國子公司的投資與在地營運能力，以降低潛在營運風險。