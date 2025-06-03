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中裕股東會／完成董監改選 原董座張念原正式宣布退休

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中裕新藥董座張念原3日在股東會後正式宣布退休，告別台灣生技產業。記者謝柏宏／攝影
中裕新藥董座張念原3日在股東會後正式宣布退休，告別台灣生技產業。記者謝柏宏／攝影

愛滋病新藥公司中裕（4147）3日召開股東會，並完成監董監事改選。中裕新藥董座張念原在主持股東會後宣布，將正式退休，告別台灣生技業。中裕並將在4日召開董事會，外界預料新董座有望由潤泰集團醫療體系執行長陳明村接任。

中裕3日股東會除了通過承認113年度營業報告書及財務報表案，以及年度虧損撥補案，並進行第七屆董事選舉第共選舉董事九席（包括六席一般董事及三席獨立董事），由潤泰集團拿下三席，國發基金拿下二席，陳明村以自然人身分拿下一席，獨立董事則為李世仁、林國峰、邱欽庭。

中裕新藥正發展的抗愛滋病新藥TMB-365/380組合療法，已在5月21日向美國食品藥物管理局（FDA）提出臨床二B期試驗申請。執行長張金明表示，試驗預估明年7月就會完成，已簽訂的顧問公司認定，此產品具有Blockbuster（重磅新藥）的實力，目前與潛在對象接觸中，策略是「邊做邊談」期望授權有突破。

有股東問到美國總統川普上任後的處方藥政策，是否影響中裕的愛滋病新藥授權進度，張念原分析，川普雖然宣布新的處方藥行政命令，但是相關法案仍需經過美國參眾議院的通過，在各大藥廠的遊說下，他並不認為川普的藥價政策能太快上路。

張金明也指出，自川普宣布新的處方藥政策後，其實美國各大藥廠的股價波動並未受太大影響，且中裕的愛滋病新藥仍在臨床階段，並不直接受到美國藥價談判機制的影響。然而，若未來授權對象為美國本地藥廠，對方在估算產品價值與授權金時，可能會將未來藥價壓力納入考量。

張念原在股東會受訪表示，中裕目前現金流已經轉正，只是考量折舊等費用後，還是虧損，自己先前對董事會的提案，是希望趕快讓公司轉虧為盈，同時期待能引進外資，但來營運方向還是交由經營團隊決定。

張念原指出，早在18年前中裕新藥的前身宇昌生技剛創立時他就被延攬加入公司，當時先是透過哥哥、浩鼎創辦人張念慈向宇昌共同發起人何大一推薦，後經時任宇昌生技董事長蔡英文聘用，因當時前台積電（2330）董事長張忠謀也曾協助宇昌生技初期規劃，因此張念原也特別自美返回台灣接受張忠謀的面試。

張念原接掌中裕新藥的領導任務後，順利推動愛滋病新藥上市。但是他3日臨別前受訪表示，卻認為台灣生技產業因政府投入資源太少，發展新藥挑戰太大，建議應由「製造端」出發，若要投入藥物開發，「不要一想就打全壘打、要求短打趕快上壘」。此外，他也呼籲台灣生技業多引進外資，且台灣稅賦制度不改革，已成為延攬海外人才最大障礙。

董事長 愛滋病 中裕

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