中國信託證券輔導思捷優達 登錄興櫃

中國信託證券積極輔導企業加入資本市場，主辦輔導英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司，簡稱思捷優達-KY（7829）於3日登錄興櫃交易，興櫃登錄價35元。

思捷優達-KY成立於2019年，是一家以AI人工智慧技術為基石，專注於中樞神經系統（Central Nervous System，CNS）疾病領域的新藥開發公司，使用AI設計出了一系列新穎並同時符合藥效、安全性及成藥性的專利級化合物，確保其臨床發展潛力，大幅提高藥品的研發速率與降低投入成本。目前在神經與精神疾病領域有多個新藥研發產品線，目前開發中的新藥產品為YA-101多重系統退化症、YA-102巴金森氏症、YA-201阿茲海默症及YA-301思覺失調症，其中YA-101於2022年獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予的多重系統退化症（Multiple System Atrophy，MSA）孤兒藥認證，並已進入二期臨床試驗。

根據Grand View Research的調查，2024年的中樞神經系統疾病的治療市場估計約為1,404億美元，並預計將於2030年成長到達2,546億美元，年複合成長率（CAGR）10.4%。多重系統退化症是一種病程進展快速且致命的罕見神經退化疾病，目前沒有任何藥物可以治療，目前其他競爭同業的開發方向皆是以減緩MSA的病程惡化為目的，並非治療MSA疾病本身，而思捷優達-KY的YA-101優勢在於可以達到抑制發炎反應與重塑神經活性的雙功效，針對MSA不只是減緩病程惡化，更可以治療疾病，相較於其餘小分子藥物，更具競爭力與發展潛力。

中國信託證券將持續發掘優質企業，輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場，共創臺灣企業榮景。