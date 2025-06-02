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上櫃公司平均員工薪資費用前10名 半導體業占6家

中央社／ 台北2日電

櫃買中心今天揭示上櫃公司申報2024年財報中員工薪酬相關資訊，平均員工薪資費用前10名分別為信驊、鈊象、原相、晶焱、力旺、凡甲、鑫聯大投控、精確、力領科技、群聯，有6家為半導體業。

平均員工薪資費用第1名為股王信驊新台幣545.9萬元，第2名為遊戲股王鈊象400.2萬元，其他依序為原相、晶焱、力旺、凡甲皆逾300萬元，鑫聯大投控為291萬元；精確、力領科技、群聯皆逾280萬元。

櫃買中心表示，公開資訊觀測站另將在6月底彙總揭露上櫃公司2024年「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人的全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，以及公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明。

薪資 櫃買中心

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